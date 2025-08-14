Altın fiyatları tetikte bekliyor! Dikkatler Rusya-Ukrayna ateşkesinde...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasının ardından dolar endeksinin de 97,65 ile son 2,5 haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi ve ABD tahvil faizlerinin buna eşlik ederek son 3 ayın dip seviyelerine yaklaşması, altın fiyatlarına destek oluyor.

Salı günü ons fiyatında 3.331 dolardan başlayan alımlar, bugün de devam etti. Ons fiyatı en yüksek 3.374 doları test etti. Sabah saatlerinde ise fiyatlarda 3.358 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

14 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İçeride spot piyasada işlem gören 14 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.403 TL’den güne başlıyor. Gram altın fiyatında da bugünkü ilk işlemlerde yatay eğilim öne çıkıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.385-4.435 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.245 TL’den satılıyor.

DOLAR %2,25 GERİLEDİ

Analistler, dolar endeksinin ağustosta yaklaşık %2,25 gerilediğine dikkat çekerek, “FED’den beklenen faiz indirimleri gerçekleşirse, altın ve kıymetli metaller piyasası sürdürülebilir bir yükselişe hazır olabilir. FED öngörüleri ile birlikte dolar cinsinden hazine tahvillerinin de cazibesi azalırken, altın fiyatları için potansiyel olarak daha olumlu bir ortam destek buluyor” görüşünü dile getiriyor.

50 BAZ PUAN İNDİRİM GELİRSE...

Bu arada son olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in eylülde agresif bir şekilde 50 baz puanlık faiz indirimi çağrıları, ABD’de “daha ılımlı para politikası beklentilerini” de güçlendirdi.

Analistler “FED, böylesine önemli bir indirim uygularsa, altın fiyatlarının da yatay işlem aralığından çıkması için gerekli katalizör ortaya çıkabilir” diye konuşuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarında dikkatler bir yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın gerçekleşmesi beklenen zirveye çevrildi. Zirveden, Rusya-Ukrayna savaşına dair muhtemel bir “ateşkes” kararı çıkması halinde jeopolitik tansiyonda düşüş yaşanacağı ve piyasada “güvenli liman” talebinin azalabileceği aktarılıyor. Aksi halde yeniden jeopolitik risk fiyatlamasının öne çıkabileceği ifade ediliyor.