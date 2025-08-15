Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler

Alaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler

- Güncelleme:
ABD, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılacak tarihî zirve öncesinde Washington-Moskova hattından ılımlı açıklamalar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik bazı mali yaptırımların 20 Ağustos’a kadar kaldırıldığını duyurdu.

Yazılı açıklamada, söz konusu muafiyetin Trump ile Putin arasında Alaska’da yapılacak toplantılarla ilgili “olağan ve gerekli” işlemler için olduğu ifade edildi. Washington’dan atılan olumlu adıma, Moskova’dan karşılık geldi. Rus yetkililerle toplantı yapan Başkan Putin, burada yaptığı konuşmada, ABD’nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını övdü. Rus lider, ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözmek ve uzun vadeli barış şartlarını oluşturmak için enerjik ve samimi bir şekilde çaba sarf ettiğini söyledi.

Alaska'daki büyük buluşma bu akşam! Tarihî zirve öncesi karşılıklı jestler - 1. Resim

Putin’in Yardımcısı Yuri Uşakov, Alaska’daki Elmendorf-Richardson Hava Üssü’nde TSİ 22.30’da başlayacak görüşmenin detaylarını açıkladı. Uşakov “Putin ile Trump, tercümanların katılımıyla yüz yüze görüşecek. Görüşme, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla sürecek.

Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek. Görüşmenin ana konusu, Ukrayna krizinin çözümü olacak. Elbette barış ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili geniş yelpazedeki konular, kritik uluslararası ve bölgesel meseleler istişare edilecek. Ticaret ve ekonomi alanı dâhil ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. İkili ilişkilerde büyük ve ne yazık ki henüz devreye sokulmayan potansiyel var. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve elde edilecek sonuçları açıklayacak” dedi.

