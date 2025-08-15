Rus medyası yayınladı! Tarihi buluşma öncesi Lavrov'un giydiği kazak dikkatlerden kaçmadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sonlandırılması amacıyla Alaska’da tarihi bir zirve yapacak.

LAVROV'UN KAZAĞINDAKİ YAZI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Dünyanın gözü bu görüşmelere çevrilirken Rus devlet televizyonu RT, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ABD ile görüşmek üzere Alaska'ya geldiği anları yayınladı. Lavrov’un üzerindeki 'SSCB' (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yazılı kazak ise dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlara göre bu hamle bilinçli bir şekilde yapıldı. Lavrov’un bu hamlesi Moskova’nın gücünü ve tarihsel mirasını anımsatma mesajı olarak yorumlandı.

''TROLLEMEK Mİ İSTEDİ YOKSA...''

Rus medyası RT tarafından yapılan paylaşımda, ''Trollemek mi istedi yoksa rahat mı giyinesi geldi? Sporun (futbol) en büyük aşığı SSCB formasıyla…'' ifadelerine yer verildi.

''KENDİMİZE AİT NET VE ANLAŞILIR BİR DURUŞUMUZ VAR''

Gazetecilere verdiği kısa bir röportajda tarihi zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, ''Hiçbir şey planlamadık, sağlam argümanlarımız var, kendimize ait net ve anlaşılır bir duruşumuz var. Bunları burada sunacağız'' ifadelerini kullandı.

Alaska, 1867'de Çarlık Rusya tarafından ABD'ye satılması nedeniyle görüşme yeri olarak sembolik bir anlam taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin dönemin Çarlık Rusya'sından 30 Mart 1867'de satın aldığı Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.