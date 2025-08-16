Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump-Putin zirvesi Batı medyasını deliye döndürdü! Zaharova'dan 'kırmızı halı' vurgusu

Trump-Putin zirvesi Batı medyasını deliye döndürdü! Zaharova'dan 'kırmızı halı' vurgusu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska'da bir araya gelmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan batı medyasına tepki geldi. 3 yıldır Rusya'nın tecrit içinde olduğunu iddia eden batı medyasının zirve ile deliye döndüğünü belirten Zaharova, "Putin'in kırmızı halıyla karşılandığını gördüler" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da bir araya geldi. Toprak paylaşımının masada olduğu kritik zirve öncesinde, Trump ve Putin aynı anda uçaktan inerek, tokalaştı. Putin'i alkışla karşılayan Trump, Rus lideri ABD başkanlık aracına bindirdi.

Savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapılan karşılama töreni sosyal medyada da gündem oldu. Trump-Putin buluşmasına yönelik yapılan algı çalışmalarına Rusya'dan tepki geldi.

"BATI MEDYASI DELİYE DÖNDÜ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı medyasının Putin ile Trump’ın ABD’de gerçekleştirdiği görüşme sonrası çılgınlığa kapıldığını söyledi.

Telegram kanalında yaptığı paylaşımda Zaharova, “Batı medyası son üç yıldır Rusya'nın tecrit edilmesinden bahsediyordu ve bugün Rusya Devlet Başkanı'nın ABD'de kırmızı halıyla karşılandığını gördüler. Batı medyası, şimdi bu görkemli buluşmanın ardından bir tür cinnet halinden tam bir deliliğe geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

PUTİN'E SORULARLA ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Öte yandan Trump-Putin zirvesini takip eden batılı medya kuruluşları, sorularla baskı oluşturmaya çalıştı. Bir gazeteci “Başkan Putin, sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu. Eski KGB ajanı olan Putin ise mimikleriyle “Duymuyorum” karşılığını vererek, soruları püskürttü.

