Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Uçağı çarpışma tehlikesi atlattı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştireceği İngiltere ziyaretinden dakikalar önce havada büyük bir tehlike yaşadı. Trump’ın uçağının, Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağıyla çarpışma tehlikesi atlattığı bildirildi. 

Donald Trump’ın resmi ziyaret kapsamında Londra’ya yaptığı yolculukta facianın eşiğinden dönüldü. Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

Tehlikeyi fark eden hava trafik kontrolörü, Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri için uyardı. İki uçağın, müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.

Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Çarpışma tehlikesi atlattı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ TIKLANDI

Yaşanan korku dolu dakikaların ses kaydı sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar tarafından binlerce kez tıklandı. 

Spirit Airlines'ın CBS News'e yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi. Şirket sözcüsü ayrıca "Spirit Airlines'ın 1300 sefer sayılı uçuşu, Boston'a giderken ve Hava Trafik Kontrolü (ATC) talimatlarını takip etti ve (Boston'a) sorunsuz bir şekilde indi." ifadelerinde bulundu. 

Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Çarpışma tehlikesi atlattı - 2. Resim

ABD Başkanı Trump'ın Londra'ya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdiği kaydedildi. 

