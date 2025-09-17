Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Uçağı çarpışma tehlikesi atlattı

Donald Trump’ın resmi ziyaret kapsamında Londra’ya yaptığı yolculukta facianın eşiğinden dönüldü. Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

Tehlikeyi fark eden hava trafik kontrolörü, Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri için uyardı. İki uçağın, müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ TIKLANDI

Yaşanan korku dolu dakikaların ses kaydı sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar tarafından binlerce kez tıklandı.

Spirit Airlines'ın CBS News'e yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi. Şirket sözcüsü ayrıca "Spirit Airlines'ın 1300 sefer sayılı uçuşu, Boston'a giderken ve Hava Trafik Kontrolü (ATC) talimatlarını takip etti ve (Boston'a) sorunsuz bir şekilde indi." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Londra'ya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdiği kaydedildi.