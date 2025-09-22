Binlerce kişi Charlie Kirk'ü anma töreninde toplandı! Donald Trump konuşma yapacak

ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde on binlerce Amerikalı, 31 yaşındaki sağcı etkili isim Charlie Kirk'ü anmak için bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç lider için düzenlenen anma törenine başkanlık edecek.

Tören, Trump yönetiminin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla olağanüstü bir ilgi ve güvenlik seviyesiyle karşılandı ve bazı ABD medyası bunu bir devlet cenazesine benzetti.

Başkan Trump, anma töreni başlarken kalabalığa hitap etmek için sırasını beklerken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğerlerinin konuşmalarını dinledi.

Trump'ın başdanışmanı Stephen Miller, "Charlie Kirk'ü öldürebileceğini mi sandın? Onu ölümsüz kıldın. Charlie Kirk'ü ölümsüzleştirdin ve şimdi milyonlarca kişi onun mirasını sürdürecek." dedi. "

Konuşmacılar arasında sağcı medya kişiliği Tucker Carlson, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da vardı.

Etkinliğe, Kirk tarafından kurulan ve şu anda dul eşi Erica Kirk tarafından yönetilen, son derece etkili gençlik siyasi kampanya grubu Turning Point USA ev sahipliği yapıyordu.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılıp batıya doğru yola çıkarken, törenin "büyük bir adamın hayatını anmayı" amaçladığını söyledi.

Etkinlikte Trump, Beyaz Saray'dan kısa bir süre Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönettikten sonra sert bir şekilde ayrılan milyarder destekçisi Elon Musk'ın yanında otururken görüldü. İki adam sohbet ederken, Musk'ın bu tavrı pek belli olmadı.

Binlerce kişi, törenin yapılacağı 63 bin kişilik Amerikan futbolu stadyumuna girmek ve genç Cumhuriyetçi yıldızı anmak için şafak vakti sıraya girmişti. Başkan Trump'ın yakın müttefiki olan ve geçen yıl seçmenlere yaptığı yardımlarla Trump'ın yeniden seçilmesine yardımcı olduğu düşünülen yıldızın anısına düzenlenen törene katılmak için binlerce kişi sıraya girmişti.

Oraya ulaşmak için 12 saat yolculuk yapan 44 yaşındaki Teksaslı Monica Mirelez, Kirk hakkında "Onu kesinlikle bir İsa şehidi olarak görüyorum" dedi.

21 yaşındaki biyoloji öğrencisi Jeremy Schlotman, Kirk'ün kendisine kampüste inançlarını ifade etme cesareti verdiğini söyledi.

"Örneğin, biyolojik olarak erkeklerin kadın sporlarında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tür şeyleri yüksek sesle konuşmaktan çok korkuyordum," dedi Schlotman, Hristiyan grupları sahnede çalarken ve stadyum giderek dolarak ilerlerken.

'NEFRET'

31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah'taki bir üniversitede düzenlediği popüler tartışma dizisinin bir parçası olarak konuşurken boynundan vuruldu.

Yetkililer, 33 saatlik bir insan avının ardından şüpheliyi tutukladı ve savcılar, idam cezası talep edeceklerini söyledi.

Bu cinayet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu zaman sert ve bazen de şiddet içeren siyasi bölünmeleri alevlendirdi.

Yetkililer, şüpheli 22 yaşındaki saldırganın, trans bireylere, Müslümanlara ve diğerlerine karşı sert eleştirilerde bulunan Kirk'ün körüklediği "nefreti" gerekçe gösterdiğini söyledi.

Kirk, milyonlarca sosyal medya takipçisini, podcast'inin geniş dinleyici kitlesini ve üniversitelerdeki katılımlarını, Trump'ı genç seçmenler nezdinde desteklemek ve milliyetçi, Hristiyan merkezli bir siyasi ideoloji için mücadele etmek amacıyla kullandı.

İddiaya konu katil henüz tespit edilip tutuklanmadan önce bile Trump, Kirk'ü "hakikat ve özgürlük şehidi" olarak nitelendirmiş ve "radikal solun" söylemini suçlamıştı.

LİBERAL 'TERÖRİZME' KARŞI BASKI

Beyaz Saray, cinayetin ardından geçen hafta, siyasi solun "iç terörizm" olarak adlandırdığı eylemlere karşı sert önlemler alacağını duyurdu.

Trump, dağınık aşırı sol grupları tanımlamak için kullanılan "anti-faşist" teriminin kısaltması olan "Antifa"yı "büyük bir terör örgütü" olarak ilan edeceğini söyledi ve bu hamleyi ilk döneminde tehdit etmişti.

Ünlü gece yarısı talk show sunucusu Jimmy Kimmel, hükümetin Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle yayın lisanslarını iptal etmekle tehdit etmesinin ardından Çarşamba günü yayından alındı.

Bu hamleler, Trump'ın bölücü sağcı Beyaz Saray dönemine yönelik muhalefeti susturmak için olası adımlar atılabileceği uyarısında bulunan muhalifler arasında endişeye yol açtı. Bu dönemde sosyal adalet politikalarının geri alınması ve yaygın hak ihlalleri şikayetlerine yol açan göçmenlik baskısı yaşanıyor.