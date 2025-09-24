Boric’ten sert Netanyahu sözleri: Uluslararası mahkemede yargılanmalı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi. Boric, Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak niteleyerek, bu suça karışanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

"ULUSLARARASI MAHKEMEDE YARGILANSIN"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını, İran’a yönelik hava operasyonlarını ve Ukrayna’nın işgalini aynı şekilde eleştiren Boric, Netanyahu hakkında şunları söyledi:

"Netanyahu’nun ailesiyle birlikte bir füze saldırısıyla hayatını kaybetmesini istemem. Ancak kendisinin ve Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu olan herkesin uluslararası bir mahkemede yargılanmasını talep ediyorum."

"NE SÖYLEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Boric, Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinerek, artık kelimelerin yetersiz kaldığını ifade etti. Boric, "Artık Gazze hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bu kürsüden ve başka yerlerden pek çok kişi zaten her şeyi söyledi. Ancak sözlerimizden, kimden gelirse gelsin, daha güçlü yankılanan şey, masum oldukları halde hayatını kaybedenlerin cansız bakışlarıdır. Bugün, 2025 yılında, binlerce masum insan yalnızca Filistinli oldukları için hayatını kaybediyor, tıpkı 80 yıl önce milyonlarca insanın yalnızca Yahudi oldukları için hayatını kaybetmesi gibi" dedi.

"ÇÜNKÜ HEPİMİZ İNSANIZ"

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Boric, Şili'nin bu tür krizlerle neden ilgilendiği yönündeki eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Bazıları, dilini bilmediğimiz ve çok uzaklarda olan bir ülkede yaşananların Şili ile ne ilgisi olduğunu soruyor. Ülkemizde de bu argümanlarla eleştirenler var. Onlara cevabımız şudur: Aynı şekilde, yiyecek ararken kurşunlanan Filistinli anneyle de bugün Rusya'da kaçırılan Ukraynalı çocukla da ilgimiz vardır, çünkü hepimiz insanız."

İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını da açık bir dille kınayan Boric, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: