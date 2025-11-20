Beşiktaş kaleci piyasasında ortalığı karıştıracak kadar cesur bir hamleyle gündemi sarsmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona’ya 8 milyon avroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. Kartal’ın scouting direktörü Eduard Graf, vatandaşını ‘düzenli 11’ sözüyle ikna için uğraşıyor.

KOZLOWSKİ HAREKATI

Barcelona ise kararı Ter Stegen’e bıraktı. 33 yaşındaki Alman file bekçisi düşünmek için süre istedi. Siyah beyazlılar orta saha için Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski’ye göz dikti. 22 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu Sergen Yalçın çok istiyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Kozlowski için ara transferde teklif yapılacak. > Murad Tamer

MURAD TAMER

Haberle İlgili Daha Fazlası