Yunan basını itiraf etti: Türkiye planlarımızı çökertti!

Türkiye’nin Libya Büyükelçiliği, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait “TSG Kınalıada” gemisinin Trablus Limanı’na resmi ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Libya ziyareti kapsamında Büyükelçi Kenan Bekçiç, Türk Donanması heyetini kabul etti.

YUNAN BASINI ALARMDA

Yunanistan merkezli Kathimerini, Türkiye’nin Libya üzerindeki etkisini kabul eden çarpıcı bir analiz yayımladı. Kathimerini’de çıkan yazıda, “Libya, Türkiye’nin emriyle Yunanistan’ın çabalarını torpilledi” ifadeleri yer aldı. Makalede, Trablus hükümetinin Birleşmiş Milletler’de Yunanistan’ı hedef alan adımlarının doğrudan Ankara’nın yönlendirmesiyle atıldığı iddia edildi.

İlgili Haber Rus basını uyardı! "Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi"

TÜRKİYE'NİN 'MAVİ VATAN' HAMLESİ

Yazıda, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrininin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz planlarını boşa çıkardığı vurgulandı. Özellikle Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) bölgede aktif rol üstlenmesi ve Trablus yönetiminin ihalelerinde Türk haritalarını esas alması Atina’da büyük rahatsızlığa neden oldu. Yunan basını, “Libya değişen iddialarla farklı haritalar sunamaz, ancak Türkiye’nin baskısıyla bu yapılıyor” itirafında bulundu.

DOĞU LİBYA PLANI: MISIR, BAE VE YUNANİSTAN İTTİFAKI

Analizde Yunanistan’ın Doğu Libya’yla ilişkileri geliştirmek için yeni planlar yaptığı da yazıldı. Atina’nın, Mısır ve BAE ile işbirliği içinde Halife Hafter’e yakın kesimlere altyapı, ulaşım ve mali yardım desteği sunabileceği belirtildi. Ancak bu planın, Türkiye’nin güçlü Trablus bağlantısı karşısında zayıf kalabileceği kabul edildi.

Yazının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise şu ifadeler oldu:

“Türkiye kargaşayı temsil ediyor, ancak etkisini kırmak için ABD’nin Libya’ya dönüşü, Türkiye-BAE yakınlaşması ve İtalya’nın Ankara’ya yaklaşması gibi faktörleri dikkate almamız gerekiyor.”

ATİNA'NIN ÇARESİZLİĞİ

Yunan basını, Türkiye’nin Libya’daki hamlelerini engellemek için tek yolun uluslararası baskı olduğunu savundu. Ancak aynı analizde, “Ankara’nın Washington ve Trablus üzerindeki etkisi, Atina’nın manevra alanını daraltıyor” ifadesiyle Yunanistan’ın çaresizliği de açıkça itiraf edildi.

NELER OLMUŞTU?

Gelişmenin hemen ardından, Libya yönetimi Birleşmiş Milletler’e tarihi bir başvuruda bulundu. Trablus yönetimi, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’ı ilk kez resmi belgeyle BM’ye şikayet etti. Libya, şikayetinde 2019’da Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatını dayanak gösterdi.

YUNANİSTAN AÇIK İHLALDE BULUNDU

Libya hükümeti, Atina’nın Girit’in güneyinde tartışmalı bölgeleri ruhsatlandırmasını “egemenlik haklarının açık ihlali” olarak tanımladı. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı adımların kabul edilmeyeceği belirtildi. Trablus yönetimi, uluslararası topluma “Akdeniz’de gerilimi artıracak girişimlerden uzak durun” çağrısı yaptı.

TÜRKİYE-LİBYA İTTİFAKI ATİNA'YI SARSIYOR

2019’daki deniz yetki anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’de ortak duruş sergileyen Ankara ve Trablus, Yunanistan’ın tek taraflı hamlelerine karşı yeni bir cephe açtı. Libya’nın BM’ye sunduğu şikayet, Atina’da adeta şok etkisi oluşturdu. Yunan basını gelişmeyi “rezil olduk” başlıklarıyla duyurdu.