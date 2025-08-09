Rus basını uyardı! "Yunanistan’ın hamlesi Türkiye için savaş sebebi"

Rus medyası, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında askeri tansiyonun yeniden yükseldiğini yazdı.

Gazeteci Anna Paraxina'nın haberine göre, iki ülke arasındaki gerginlik, 21 Temmuz 2025’te Yunanistan’ın Ege ve İyon denizlerinde iki deniz parkı kurma kararıyla yeniden alevlendi.

"YUNANİSTAN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK İSTİYOR"

Rus Turprom portalı, Yunanistan’ın bu hamlesinin Ankara’nın sert tepkisine neden olduğunu aktardı.

Haberde, “Türkiye bu adımı, yerleşik statükonun ihlali ve ihtilaflı bölgeler pahasına deniz yetki alanlarını genişletme girişimi olarak gördü” ifadelerine yer verildi.

"Türkiye ile Yunanistan’ın on yıllardır süren deniz yetki alanı ve adalar üzerindeki anlaşmazlığı, iki NATO müttefiki arasında defalarca krize yol açtı."

Rus basını, Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline genişletme isteğinin Türkiye tarafından “casus belli” yani savaş sebebi olarak görüldüğünü vurguladı. Rus medyasına göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana taraflar, Lozan Antlaşması’ndan adaların askeri statüsüne, münhasır ekonomik bölgelerden balıkçılık haklarına kadar birçok konuda karşı karşıya geldi.

TURİZM VE EKONOMİ DE ETKİLENİYOR

Rus haberinde, deniz kaynaklarının ve turizmin stratejik öneminin arttığına dikkat çekildi. “Bölgesel kontrol, yalnızca jeopolitik üstünlük değil, aynı zamanda turizm, balıkçılık ve kaynak çıkarımı açısından büyük fırsatlar sunuyor” denildi.

Öte yandan Kıbrıs meselesinin de Ankara-Atina ilişkilerinde önemli bir gerilim hattı oluşturduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin tanıtılması, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı anlaşmaları ve hidrokarbon arama faaliyetlerinde aktif rol oynuyor"

Yunanistan'ın gündemi Türkiye: 'NATO'dan bağımsız ağ kurdular' diyerek duyurdular

"EGE'DE GÜÇ DENGESİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞİYOR"

Yunan medyası, Ankara’nın bölgesel politikalarını hedef alan analizlerle Türkiye’nin yükselişini “tehdit” olarak göstermeye çalışıyor. Pentapostagma’da yayımlanan haberde, Türkiye’nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Libya’daki hamleleri, Yunanistan’ın “hayati çıkarlarını tehdit ettiği” iddiasıyla çarpıtıldı.

"TÜRKİYE EGE, AKDENİZ, KARADENİZ VE MARMARA'DAKİ HAKLARINI KORUMAYA HAZIR"

Haberde, Ankara’nın Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde deniz alanlarını koruma planlarını açıklamasının Yunanistan’ı rahatsız ettiği belirtildi. Yunan basını, Türkiye’nin yalnızca deniz sınırlarında değil, askeri ve diplomatik alanda da güçlü adımlar attığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Pentapostagma, “Söz konusu olan yalnızca karasuları değil; deniz yollarının kontrolü, hidrokarbon rezervleri ve turizm gelirleridir” ifadeleriyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinliğini kabul etti.

Ankara’nın Libya’da hidrokarbon anlaşmaları yapması, Suriye’de deniz yetki alanı planları ve Irak ile Kalkınma Yolu projesinde aktif rol alması da Yunan basınında “rahatsızlık” başlıklarıyla yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ ARTIYOR"

Haberde, Türkiye’nin Azerbaycan’dan Orta Doğu’ya uzanan enerji ve ticaret koridorlarında kilit rol oynadığı, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde etkin arabuluculuk yaptığı ve Zengezur Koridoru projesini desteklediği belirtildi. Yunan yorumcular, bu gelişmelerin İsrail ve Yunanistan’ın stratejik planlarını bozduğunu açıkça dile getirdi.

RUM MEDYASINDA GENİŞ YANKI: ERDOĞAN'DAN NET DOĞU AKDENİZ RESTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz’de benim onayım olmadan hiçbir proje hayata geçirilmeyecek” sözleri Güney Kıbrıs Rum basınında manşetlere taşındı.

RUM MEDYASI: TÜRKİYE KARARLI, PROJELER DURDURULACAK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Cebelitarık bayraklı bir gemiyle Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal girişimi Türk unsurlarınca engellendi. Olay, Rum basınında geniş yankı buldu.

Alphanews, “Erdoğan’dan net Doğu Akdeniz mesajları” başlığıyla yayımladığı haberinde, Ankara’nın kararlı tutumunu ve sert uyarılarını öne çıkardı.

Haberde, “Türkiye tehdit ediyor ve projenin uygulanmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtiyor” ifadesi yer aldı.

BENİM ONAYIM OLMADAN HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen şu sözler manşetlere taşındı:

“Doğu Akdeniz’de benim onayım olmadan hiçbir proje hayata geçirilmeyecek.”

Rum basını, bu açıklamanın bölgedeki tüm enerji ve ulaşım projelerine doğrudan mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Yazıda, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin sert tepkisine rağmen sessiz kalması dikkat çekici bir ayrıntı olarak aktarıldı.