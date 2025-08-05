Yunanistan'ı titreten rapor: Türkiye operasyona hazır!

Ege ve Doğu Akdeniz’de üst üste kurulan üsler, donanma sevkiyatları ve insansız sistemler, Atina’daki güvenlik zirvelerini peş peşe harekete geçirdi. Yunanistan’ın önde gelen emekli generalleri, Ankara’nın "sessiz ama derin bir hazırlık" yürüttüğünü ve her an dört cepheden vurabilecek sürpriz saldırı planladığını iddia etti.

KAMPOURİDİS: TÜRKİYE OPERASYONEL AĞI BÜYÜTÜYOR

Emekli Korgeneral Kampouridis, Militaire.gr sitesine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Ege, Kıbrıs, İskenderun ve Trakya olmak üzere dört ana bölgede askeri hazırlıklarını yoğunlaştırdığını belirtti. "ICBM teknolojisinde ulaşılan seviye Türkiye’ye deniz operasyonlarında da üstünlük kazandırıyor" dedi.

Kampouridis, “Meriç’ten başlayıp Kıbrıs’a kadar uzanan hat boyunca kurulan üslerle, Türkiye büyük bir saldırı kabiliyeti inşa ediyor” diyerek Türkiye'nin insansız sistemlerle nokta atışı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ileri sürdü.

DENİZ ÜSSÜ VE İHA ATILIMI: 16 DENİZ TABURU, 3 AMFİBİ TUGAY

Yunan kaynaklara göre Türkiye; Aksaz, Foça, Çanakkale, Mersin, Ereğli, Antalya ve İskenderun gibi birçok bölgede deniz kuvvetlerine yönelik altyapı yatırımlarını artırdı. Çanakkale merkezli kurulan Amfibi Kolordu, 16 deniz taburunu kapsayan 3 ayrı tugaydan oluşacak.

Raporda ayrıca Dalaman’ın Ana Hava Üssü, İmroz’un Deniz Tugayı, Hatay’daki yeni komando tugayları ve İHA-Drone üsleri de dikkat çekiyor. Güllük’te konuşlu 1. Hücumbot Filosu’nun Çanakkale’ye taşınması da planlanan adımlar arasında.

LOUKOPOULOS: TÜRKİYE'YE İYİ HAL KAĞIDI VERDİK

Bir diğer dikkat çeken yorum emekli Korgeneral Konstantinos Loukopoulos'tan geldi. Türkiye'nin yeni deniz haritasına atıf yapan Loukopoulos, "Yeni harita, revizyonist siyasetin özeti niteliğinde; Meis adasını her yerde görmezden geliyorlar" dedi.

Loukopoulos, Türkiye’nin Avrupa’nın SAFE programına dahil olduğunu hatırlatarak, “Eurofighter ve Meteor alabiliyorlar. Sonuçta Türkiye’ye iyi hal kağıdı verdik” ifadelerini kullandı.

MEST VE KAMİKAZE DRONE TEHDİDİ

Analizlerde, Türkiye’nin sadece konvansiyonel değil, insansız ve yüksek teknolojiye dayalı askeri gücünü de artırdığına dikkat çekildi. Militaire.gr sitesinde yer alan bilgilere göre, MEST tipi saldırı sistemleriyle donatılmış üslerden kısa sürede Yunan savaş gemilerine ve kara hedeflerine karşı “büyük ölçekli saldırılar” yapılabilecek.

Özellikle "Albatros" tipi kamikaze ICBM'lerin 2024 itibarıyla devreye alındığı, Sancar, Ulaq ve Salvo gibi sistemlerin ise 2025 yılında Türk donanmasına katılacağı bildirildi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NDEN TATLIOĞLU İMZASI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, 5 Mart 2025’te Didim’e yaptığı ziyaretle birlikte Deniz Görev Kuvvet Komutanlığı inşaatlarını yerinde denetlediği aktarıldı.

Türkiye'nin denizcilik politikasının temeli olan "Mavi Vatan" doktrini, yalnızca bir söylem olmaktan çıkarak kapsamlı bir askeri stratejiye dönüşmüş durumda. Yunan askeri kaynaklar, bu doktrinin yalnızca Ege ve Akdeniz’de değil, Karadeniz ve Orta Doğu bağlantılı deniz hatlarında da aktifleştiğini yazdı.