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Yunan Başbakan’dan Ankara’ya küstah tehdit! Miçotakis: Vazgeçmezseniz AB desteğini keseriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yunan Başbakan’dan Ankara’ya küstah tehdit! Miçotakis: Vazgeçmezseniz AB desteğini keseriz
Ege Denizi, Türkiye, Yunanistan, AB, Miçotakis, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Ege’deki hak iddialarından vazgeçmemesi hâlinde Avrupa Birliği (AB) kaynaklarının kesilebileceğini iddia etti.

Avrupa merkezli protothema.gr’ye konuşan Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş sebebi” sayılacağını ilan eden kararını hedef aldı.

Türkiye’nin “Casus Belli” yani savaş sebebi doktrinini sürdürmesi hâlinde, Avrupa’nın finansal desteğini kesmesi gerektiğini savunan Yunan Başbakan, “Türkiye Casus Belli’yi masadan kaldırmazsa ve Ege’deki gri bölge iddialarından vazgeçmezse, Avrupa kredilerine erişemeyecek” dedi.

Yunan Başbakan’dan Ankara’ya küstah tehdit! Miçotakis: Vazgeçmezseniz AB desteğini keseriz - 1. Resim

Miçotakis, ayrıca Türkiye’ye karşı diplomatik baskının süreceğini açıkça ifade etti. Miçotakis’in röportajdaki bir diğer çarpıcı başlığı ise savunma alanında Türkiye ile yapılan kıyaslamaydı. Yunanistan’ın hava gücünü ön plana çıkaran Başbakan, Türkiye karşısında askerî alanda üstünlüğü ele geçirdiklerini savundu. “Türkiye ile yapılan anlaşmalar sayesinde hava dengesinde üstünlüğü ele geçirdik. Bir yıl içinde son teknolojiyle donatılmış üç adet yeni fırkateynimiz olacak” ifadelerini kullanan Miçotakis, Yunanistan’ın savunma yatırımlarını “stratejik avantaj” olarak tanımladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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