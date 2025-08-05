Yunan Başbakan’dan Ankara’ya küstah tehdit! Miçotakis: Vazgeçmezseniz AB desteğini keseriz

Avrupa merkezli protothema.gr’ye konuşan Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş sebebi” sayılacağını ilan eden kararını hedef aldı.

Türkiye’nin “Casus Belli” yani savaş sebebi doktrinini sürdürmesi hâlinde, Avrupa’nın finansal desteğini kesmesi gerektiğini savunan Yunan Başbakan, “Türkiye Casus Belli’yi masadan kaldırmazsa ve Ege’deki gri bölge iddialarından vazgeçmezse, Avrupa kredilerine erişemeyecek” dedi.

Miçotakis, ayrıca Türkiye’ye karşı diplomatik baskının süreceğini açıkça ifade etti. Miçotakis’in röportajdaki bir diğer çarpıcı başlığı ise savunma alanında Türkiye ile yapılan kıyaslamaydı. Yunanistan’ın hava gücünü ön plana çıkaran Başbakan, Türkiye karşısında askerî alanda üstünlüğü ele geçirdiklerini savundu. “Türkiye ile yapılan anlaşmalar sayesinde hava dengesinde üstünlüğü ele geçirdik. Bir yıl içinde son teknolojiyle donatılmış üç adet yeni fırkateynimiz olacak” ifadelerini kullanan Miçotakis, Yunanistan’ın savunma yatırımlarını “stratejik avantaj” olarak tanımladı.