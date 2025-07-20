Yunanistan’ın Kıbrıs hazımsızlığı devam ediyor! Miçotakis'ten Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde yaptığı skandal paylaşım, Türkiye’ye yönelik hazımsızlığın ve provokasyonun yeni bir göstergesi oldu.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türk halkına yönelik zulme son vermek için başlattığı Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Miçotakis, Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamasında "Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinin kara yıldönümü" ifadesini kullanarak, Kıbrıs Barış Harekatı’nı "acımasız şiddet", "kayıplar" ve "köklerinden koparılma" gibi ağır söylemlerle suçladı.

Miçotakis açıklamasında, Kıbrıs’ın "modern bir Avrupa devleti çerçevesinde yeniden birleşmesi" gerektiğini savunarak "İşgalci güçler olmadan" ifadesine yer verdi. Yunanistan Başbakanı bu sözleriyle Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.

"Doğu Akdeniz'in sorunlu denizlerinde istikrar ve barış feneri olmaya hazırız" diyerek bölgede tansiyonu yükselten Miçotakis, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda görüşmelere ivme kazandırılması çağrısı yaptı.

'UNUTMUYORUM' SLOGANIYLA TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Paylaşımda “Unutmuyorum” sloganını yineleyen Miçotakis, Kıbrıs’ta "egemenlik haklarının iadesi" için metodik bir çaba yürütüldüğünü belirtti. Yunanistan’ın savunma ve diplomatik gücünü artırmaya devam ettiğini aktaran Miçotakis, "Hak arama mücadelesi zafere ulaşacaktır" diyerek Avrupa’ya ve dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

MSB: YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ

Miçotakis’in açıklamasına paralel saatlerde Türkiye’den net bir duruş geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 51 yıldır süren kararlılıkla barış ve özgürlüğün teminatı olmaya devam edeceğiz."

MSB paylaşımında ayrıca "Uçtuk Kıbrıs semalarında, toprağın sesi susmasın diye, Ada'da barışa yol açılsın diye" ifadeleriyle Kıbrıs Türk halkına verilen desteği vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 51. yıl dönümü vesilesiyle Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Ercan Havalimanı'nda resmî törenle karşılanan Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.