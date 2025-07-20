Rumlardan alçak provokasyon: KKTC bayrağını yakmak istediler!

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü öncesinde Güney Kıbrıs’ta toplanan maskeli bir grup Rum gösterici, Ledra Palas Sınır Kapısı’na gelerek KKTC bayrağını yakmak istedi.

Güney Kıbrıs’ta, Ledra Palas sınır kapısına dayanan faşist bir grup Rum genç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını ateşe vermek istedi. Ancak bu skandal girişim, Güney Kıbrıs polisi tarafından son anda durduruldu.

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü öncesinde Güney Kıbrıs’ta tansiyon yükseldi. Ledra Palas Sınır Kapısı’na gelen maskeli bir grup Rum gösterici, Türkiye ve KKTC'yi protesto etmek amacıyla KKTC bayrağını yakmak istedi

Olay anına ait görüntülerde, KKTC bayrağını yere atan grubun, yakmak üzere olduğu sırada müdahale eden Güney Kıbrıs polisi, bayrağı gençlerin elinden alarak yakılmasını engelledi.

Faşist gruplar adına yapılan açıklamada ise provokasyonun engellenmesine tepki gösterilerek "Yasadışı bir bayrağın yakılması engellendi, bu hükümetin Türk tarafını meşrulaştırma çabasıdır" ifadeleri kullanıldı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 51. YIL TÖRENLERİ İÇİN KKTC'DE

Söz konusu elişmelerin gölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü kapsamında KKTC’ye gidiyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ve Türkiye’nin desteklediği projelerin temel atma törenlerine katılacak.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ KKTC'DE HALKLA BULUŞACAK

Kutlamalar çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir denizaltı ve üç savaş gemisi, Girne Limanı’na demirleyecek. Gemiler, 20 Temmuz günü halkın ziyaretine açılacak.