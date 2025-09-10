Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde!

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde!
Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündemde! Türk boksunun yükselen yıldızı Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adını yarı finale yazdırdı. 75 kilo kategorisinde İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i mağlup eden Işıldar, madalyayı garantileyerek milli boks tarihine önemli bir başarı ekledi.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Büşra Işıldar uluslararası turnuvalarda elde ettiği madalyalarla Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor!

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - 1. Resim

BÜŞRA IŞILDAR KİMDİR?

Türk boksunun yükselen yıldızı Büşra Işıldar, 2025 Dünya Boks Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adını yarı finale yazdırdı. 75 kilo kategorisinde İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i mağlup eden Işıldar, madalyayı garantileyerek Türk boks tarihine önemli bir başarı ekledi.

İstanbul doğumlu olan Büşra, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele ediyor.

Büşra Işıldar, boks kariyerine 14 yaşında başladı. 2017 yılında İstanbul şampiyonu olduktan sonra Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye şampiyonu olarak kariyerini güçlendirdi.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - 2. Resim

Uluslararası arenada da kendini kanıtlayan Işıldar, 2017’de Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’nda 80 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. 2018’de Rusya’nın Anapa kentinde +80 kilo, 2019’da Bulgaristan Sofya’da +81 kilo kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları elde etti.

2021 yılında Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda 81 kilo finalinde altın madalyayı kazanarak Dünya Şampiyonu unvanını elde etti.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - 3. Resim

BÜŞRA IŞILDAR KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Büşra Işıldar 1 Ocak 2002 doğumlu. Disiplinli çalışması ile Büşra, ulusal ve uluslararası başarılarla Türk boksunun parlayan isimlerinden biri haline geldi.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - 4. Resim

BÜŞRA IŞILDAR NERELİ?

Büşra Işıldar İstanbul doğumludur. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı olan Milli sporcumuz, babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Yaşadığı sıkıntılara rağmen Büşra boks kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksörümüz Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde! - 5. Resim

BÜŞRA IŞILDAR MADALYALARI

Dünya Şampiyonası

Gümüş: 2025, Niş, 81 kg

Avrupa Şampiyonası

Bronz: 2024, Belgrad, 75 kg

Avrupa U23 Şampiyonası

Altın: 2023, Budva, 75 kg

Altın: 2024, Sofya, 75 kg

Dünya Gençler Şampiyonası

Altın: 2021, Kielce, 81 kg

Avrupa Gençler Şampiyonası

Altın: 2019, Sofya, +80 kg

Avrupa Yıldızlar Şampiyonası

Altın: 2017, Sofya, 80 kg

Altın: 2018, Anapa, +80 kg

