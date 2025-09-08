Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana’yı mağlup eden Milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

KOLOMBİYALI GEÇİP BİLETİ ALDI

İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda ringe çıktı. Busenaz, Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup etmeyi başardı ve çeyrek final bileti aldı.

