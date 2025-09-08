Egemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, temel amaçlarının A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak olduğunu belirterek, yeni bir şeyler inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlgili Haber TFF'den 3 kulübe men cezası geldi

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu’nda 9 Eylül Salı günü saat 20.00’de Trabzon’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan milliler, statta antrenman yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Egemen Korkmaz, Trabzon’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Korkmaz, "Burada olmak çok güzel. Geldiğimiz ilk andan itibaren insanların ilgisi bizi çok mutlu etti. Buranın havasını iyi bilenlerdenim. Hem futbolcu hem de antrenör olarak burada bulundum. Futbola olan ilgiyi ve milli duyguları en yoğun yaşayan şehirlerden biri Trabzon. Yarın tüm Trabzonluları destek için tribünlere bekliyoruz. Bu genç oyuncuların buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan’ın futbol kültürüne dikkat çeken Korkmaz, şunları söyledi:

"Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi. Milli takım düzeyinde onların teknik direktörüyle karşılaşmıştım, bu kez ilk defa teknik adam olarak karşı karşıya geleceğiz. Futbola bakış açımızın bazı alanlarda benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Formasyonlarımız aynı, karşılamalarımız aynı. Yarın sahada çözüm yolları belirleyici olacak. Biz de bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. 7 gündür takımla birlikteyiz, duran toplar üzerinde de çalıştık. Oyuncularımıza tüm detayları verdik."

Korkmaz, oyunculara mücadeleci kimliği aşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Vazgeçmeyen, oyunun içinde sürekli kalan bir anlayışımız var. Oyunculara da bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bazı şeyler zamanla oturuyor, kolay değişmiyor. Bizim amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak. Bunun yanı sıra yarışmacı kimliğimizi de sahaya yansıtmak istiyoruz. İki ülke arasında dengeli bir maç olacağını düşünüyorum, anlar belirleyici olacak. Trabzon’dan gelecek destek bizim için çok önemli" diye konuştu.





SEMİH KILIÇSOY: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Ümit Milli Takım oyuncularından Semih Kılıçsoy, ilk kez yurt dışında forma giydiğini belirterek, "Benim için farklı bir deneyim oldu. İlk yurt dışı tecrübemi yaşıyorum, şu ana kadar iyi geçiyor. Ortama alışıyorum ve bundan sonra benim için daha da iyi olacak" dedi.

Hırvatistan ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen genç futbolcu, "Biz kendimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Rakibimiz iyi bir takım ama onların eksik yönlerine çalıştık. İnşallah buradan iyi bir sonuçla ayrılacağız. Takımımızda arkadaşlık ortamı çok iyi, 7-8 gündür birlikteyiz. Trabzon halkının da bizi desteklemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



EMİRHAN İLKHAN: "ÇALIŞTIKLARIMIZIN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ"

Takımın orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan ise güçlü bir rakip ile oynayacaklarını belirterek, "Bizde iyi bir kadroya sahibiz. Rakibin eksik ve güçlü yönlerini çalıştık. Yarın güzel bir performansla çalışmalarımızın karşılığını alırız" dedi.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ümit Milli Takım yarın akşam Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve duran top çalışması yaptı.