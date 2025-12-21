Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı.

Tirebolu'dan Doğankent istikametine seyir halinde olan Şerif K. (71) idaresindeki tır ile karşı yönden gelen Galip Demiral (35) yönetimindeki otomobil Kovancık Köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden Galip Demiral ve ablası Gülcan Demiral

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ YARALI

Feci kazada otomobil sürücüsü Galip Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şerif K. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Giresun'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, tır sürücüsü Şerif K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin adli soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

