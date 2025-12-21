Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda, hem ekolojik dengeyi korumaya hem de turizm potansiyelini artırmak amacıyla yenileniyor. Çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yetkililer tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri olan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Düzce’deki Efteni Gölü’nde, çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Göçmen Kuşların Mola Yeri Efteni Gölü Yenileniyor

İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sazlık alanlar temizlenirken, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunmak için "engelsiz alan" projesinin inşasına da devam ediyor.

Göçmen Kuşların Mola Yeri Efteni Gölü Yenileniyor

ENDER TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İsmini Bizans kraliçesi Eftelya'dan aldığı rivayet edilen göl, özellikle göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip. Sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik habitatları barındıran göl, Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Göçmen Kuşların Mola Yeri Efteni Gölü Yenileniyor

Zengin bitki örtüsü ve nilüfer çiçekleriyle sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Efteni Gölü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla gölün, doğa turizminde daha etkin bir rol oynaması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası