Türk boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası'ndan elendi! Nedenine kimse inanamadı...

İngiltere'de yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, hayatının şokunu yaşadı. Yarışmadan elenen Özer'e gerekçe olarak dudağındaki uçuk gösterildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gizem Özer, kararın kendisi için şok edici olduğunu söyledi.

Özer, "O kadar çok mesaj aldım, açıklama yapmak istedim. Dünya Şampiyonası'nda maalesef elendim. Çünkü doktor kontrolünde dudağımda çıkan uçuktan dolayı geçemedim. Benim için de şok edici bir durum oldu. Buraya gelirken çok iyi hazırlanıp gelmiştim ama nasibimizde yokmuş. Yarışmaya devam eden arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

"ŞOKU ATLATAMADIK"

Gizem’in antrenörü Cemil Döndü ise, "Biz, verilmiş kararın şokunu atamadık. Gizem Özer, dudağında ufak bir uçuk oluştuğu için sabah tartı esnasında diskalifiye ediliyor. 36 yıllık spor hayatımda ilk defa böyle bir verilmiş kararın rezilliğini, kepazeliğini gördüm.

"İBRETLİK KALINTI"

Hala daha inanamıyorum, gün boyu kendime gelemedim ve yapacak bir şey yok. Umarım bir ibretlik kalıntı olur. Emeğimize saygısızlık yapan World Boxing Sağlık Kurulu'ndaki doktorları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Çaresizlik yaşadık bugün. Bizlerin üzüntüsünü bizlerle beraber yaşayan, paylaşan tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Hayat devam ediyor, önümüze bakacağız" diye konuştu.