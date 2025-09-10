Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! Yıldız oyuncunun eli kırıldı

Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! Yıldız oyuncunun eli kırıldı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Emre Kılınç'ın son durumu belli oldu. Samsunspor forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu.

Emre Kılınç, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu. Samsunspor, tecrübeli futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" denildi.

Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini ileten Samsunspor, deneyimli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

