Trabzonspor'da "kontenjan" krizi! Peş peşe ayrılıklar da çare olmadı

Trabzonspor yönetimi, yaz transfer döneminin son günlerinde "kontenjan" sıkıntısı yaşanıyor. Karadeniz ekibinde Benjamin Bouchouari ve Ernest Muçi'nin gelmesiyle yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarken; kaleci Andre Onana transferi ve kanat bölgesine takviye için çözüm aranıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin ayrılığıyla boşalan yerler anında doldu. Borna Barisic'in sözleşmesinin askıya alınması da söz konusu sıkıntıya çözüm olmadı.

TRABZONSPOR'UN YABANCI FUTBOLCULARI

Arseniy Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Danylo Sikan, Paul Onuachu, Felipe Augusto