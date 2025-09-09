Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da "kontenjan" krizi! Peş peşe ayrılıklar da çare olmadı

Trabzonspor'da "kontenjan" krizi! Peş peşe ayrılıklar da çare olmadı

Son olarak Benjamin Bouchouari ve Ernest Muçi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da yabancı futbolcu sayısı 14'e yükseldi. Uğurcan Çakır'ın vedası sonrası Manchester United kalecisi Andre Onana ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer, kontenjan kriziyle karşı karşıya kaldı. TFF kararıan göre; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. 2002 ve sonrası doğumlu 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil edilebiliyor.

Trabzonspor yönetimi, yaz transfer döneminin son günlerinde "kontenjan" sıkıntısı yaşanıyor. Karadeniz ekibinde Benjamin Bouchouari ve Ernest Muçi'nin gelmesiyle yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarken; kaleci Andre Onana transferi ve kanat bölgesine takviye için çözüm aranıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin ayrılığıyla boşalan yerler anında doldu. Borna Barisic'in sözleşmesinin askıya alınması da söz konusu sıkıntıya çözüm olmadı.

TRABZONSPOR'UN YABANCI FUTBOLCULARI

Arseniy Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Danylo Sikan, Paul Onuachu, Felipe Augusto

