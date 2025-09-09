50 milyon euro ödenmişti! Trabzonspor yeni kalecisini buldu: Fenerbahçe maçına yetişecek

Trabzonspor, deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a gönderdi. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala "bir numara" boşluğunu doldurdu.

PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, Manchester United forması giyen Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. 29 yaşındaki oyuncu, perşembe günü ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLİR

Onana, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde, 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında sahada olacak.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Bordo-mavililer, 2023 yazında Inter'den 50 milyon euro bonservis karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan kaleci için kiralama bedeli ödemeyecek. Onana'nın kiralık kontratında satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

ONANA'NIN KARİYERİ

Barcelona altyapısından çıkan Andre Onana, kariyerinde daha önce Ajax ve Inter formaları da giydi. Kamerunlu kaleci, Manchester United'da 102 maça çıktı ve 24 kez kalesini gole kapattı. Tecrübeli dile bekçisi, Kamerunlu Milli Takımı ile 48 karşılaşmada görev aldı.