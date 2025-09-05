Trabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli oldu
Bordo-mavili kulüp, Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, St Etienne'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin maliyetini duyurdu.
4 MİLYON EURO BONSERVİS, BİR MİLYON EURO MAAŞ
Faslı oyuncu için 3 taksitte 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Karadeniz kulübü, sonraki satışta Fransız ekibine kârdan yüzde 15 pay verecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.
