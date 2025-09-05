Trabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, St Etienne'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin maliyetini duyurdu.

4 MİLYON EURO BONSERVİS, BİR MİLYON EURO MAAŞ

Faslı oyuncu için 3 taksitte 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Karadeniz kulübü, sonraki satışta Fransız ekibine kârdan yüzde 15 pay verecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.