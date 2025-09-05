Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli oldu

Trabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüp, Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, St Etienne'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin maliyetini duyurdu.

4 MİLYON EURO BONSERVİS, BİR MİLYON EURO MAAŞ

Faslı oyuncu için 3 taksitte 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Karadeniz kulübü, sonraki satışta Fransız ekibine kârdan yüzde 15 pay verecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başkent'e büyük müjde! 60 kilometrelik havalimanı metrosu geliyor, tarih belli olduZabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı - SporBeşiktaş'tan Trabzon'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandıEuroBasket 2025 heyecanı! 12 Dev Adam çeyrek final için İsveç karşısında - Spor12 Dev Adam'dan 5'te 5: Çeyrek final için rakip İsveçSpalletti'nin Fenerbahçe kararı! Teklife cevap verdi, nedeni açıkladı - SporSpalletti'nin Fenerbahçe kararı: Nedeni açıkladıBeşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı - SporBeşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldıSosyal medyada gündem olan Mourinho iddiası! Fenerbahçe'den cevap geldi - SporMourinho iddiası gündem oldu! F.Bahçe'den cevap geldiKüçükçekmece Sinopspor'dan "stat" açıklaması: Bizi gerçekten üzüyor! - SporKüçükçekmece Sinopspor'dan stat açıklaması: Bizi çok üzüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...