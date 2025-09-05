Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Ernest Muçi, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da forma giymeye hazırlanıyor.

K İ RALIK TRANSFER

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ile Trabzonspor, oyuncunun bir yıl kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.Arnavut milli futbolcu, bordo-mavililer ile sözleşme detaylarını görüşüyor.

OPS İ YON ZORUNLU DE Ğİ L

Trabzonspor'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'yisatın alma opsiyonlu kiralayacağı ve opsiyonun zorunlu olmadığıöğrenildi.

61 MA Ç TA 11 GOL

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı61 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.