Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan Trabzonspor&#039;a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıllık kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Şubat 2024'te kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Arnavut futbolcu için Legia Varşova'ya 10 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Ernest Muçi, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da forma giymeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'tn Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı - 1. Resim

KİRALIK TRANSFER

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ile Trabzonspor, oyuncunun bir yıl kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.Arnavut milli futbolcu, bordo-mavililer ile sözleşme detaylarını görüşüyor.

OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Trabzonspor'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'yisatın alma opsiyonlu kiralayacağı ve opsiyonun zorunlu olmadığıöğrenildi.

Beşiktaş'tn Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı - 2. Resim

61 MAÇTA 11 GOL

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı61 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elazığ'da başkomiser dehşeti yaşattı! Evine erken gelince gerçeği öğrendiArnavutköy’de aşk üçgeni dehşeti: Kuzenini vurdu, ortadan kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçeliler duymasın! Taffarel'den Ederson ve Fred itirafları - SporAman F.Bahçeliler duymasın! Olay Ederson ve Fred itiraflarıSadece 5 dakika sahada kalmıştı! Barış Alper Yılmaz özür diledi ve söz verdi - SporSadece 5 dakika sahada kalmıştı! Özür dilediKartal cepte, Koç pazarda! Fenerbahçe, yeni hocasını Avrupa'da arıyor - SporKartal cepte, Koç pazarda! F.Bahçe yeni hocasını arıyorBeşiktaş'tan Salih Özcan atağı - SporBeşiktaş'tan Salih Özcan atağıGalatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro - SporGalatasaray'dan Jonas hamlesiTürklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık - SporTürklerin zafer haftası
Sonraki Haber Yükleniyor...