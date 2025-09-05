Beşiktaş'tan Trabzonspor'a sürpriz transfer: Anlaşma sağlandı
Beşiktaş ile Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıllık kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Şubat 2024'te kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Arnavut futbolcu için Legia Varşova'ya 10 milyon euro bonservis ödemişti.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Ernest Muçi, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da forma giymeye hazırlanıyor.
KİRALIK TRANSFER
Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ile Trabzonspor, oyuncunun bir yıl kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.Arnavut milli futbolcu, bordo-mavililer ile sözleşme detaylarını görüşüyor.
OPSİYON ZORUNLU DEĞİL
Trabzonspor'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'yisatın alma opsiyonlu kiralayacağı ve opsiyonun zorunlu olmadığıöğrenildi.
61 MAÇTA 11 GOL
Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı61 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
