Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'in 5'inci haftasında 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililerde sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni transfer Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, buna sağlı kanama ve ödem tespit edildi.

"TEDAV İ S İ BAŞ LADI "

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden açıklamasında, futbolcunun Süper Lig'in 4'üncühaftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Beşir, Yeşil Burun Adalı futbolcunun sakatlığına ilişkin tedavi sürecine başlandığına belirterek, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.