Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Wagner Pina, 1-1 sonuçlanan Samsunspor maçında sakatlık geçirmişti. Yeşil Burun Adalı sağ bekin MR sonuçları açıklandı. 22 yaşındaki oyuncunun adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililerde sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni transfer Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, buna sağlı kanama ve ödem tespit edildi.

"TEDAVİSİ BAŞLADI"

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden açıklamasında, futbolcunun Süper Lig'in 4'üncühaftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber - 1. Resim

Beşir, Yeşil Burun Adalı futbolcunun sakatlığına ilişkin tedavi sürecine başlandığına belirterek, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

