Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var
Güncelleme:
Türkiye'de transferin bitimine bir hafta kala kadrolara son takviyeler için çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca'yı, Süper Lig'den tam 6 kulübün transfer etmek istediği iddia edildi.
Trabzonspor'dabu sezon geri planda kalan Edin Visca, yaz transfer sezonunun bitimine bir hafta kala Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
6 KULÜP TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Trabzon yerel basınından Günebakış gazetesinin haberine göre; Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor, Kayserispor, Kocaelispor ve Karagümrük, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ilgileniyor.
40 MAÇTA 6 GOL
Ocak 2025'te bordo-mavili kulüp ile Haziran 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzalayan Edin Visca'nın mukavelesinde performansa dayalı opsiyon maddesi bulunuyor.Geçtiğimiz sezon 40 maçta6 gol ve 9 asistlik performanssergileyen tecrübeli kanatın,güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.
