Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var

Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye'de transferin bitimine bir hafta kala kadrolara son takviyeler için çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca'yı, Süper Lig'den tam 6 kulübün transfer etmek istediği iddia edildi.

Trabzonspor'dabu sezon geri planda kalan Edin Visca, yaz transfer sezonunun bitimine bir hafta kala Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

6 KULÜP TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Trabzon yerel basınından Günebakış gazetesinin haberine göre; Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor, Kayserispor, Kocaelispor ve Karagümrük, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var - 1. Resim

40 MAÇTA 6 GOL

Ocak 2025'te bordo-mavili kulüp ile Haziran 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzalayan Edin Visca'nın mukavelesinde performansa dayalı opsiyon maddesi bulunuyor.Geçtiğimiz sezon 40 maçta6 gol ve 9 asistlik performanssergileyen tecrübeli kanatın,güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.

