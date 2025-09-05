Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var

Trabzonspor'dabu sezon geri planda kalan Edin Visca, yaz transfer sezonunun bitimine bir hafta kala Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

6 KULÜP TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Trabzon yerel basınından Günebakış gazetesinin haberine göre; Antalyaspor, Başakşehir, Eyüpspor, Kayserispor, Kocaelispor ve Karagümrük, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

40 MAÇTA 6 GOL

Ocak 2025'te bordo-mavili kulüp ile Haziran 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzalayan Edin Visca'nın mukavelesinde performansa dayalı opsiyon maddesi bulunuyor.Geçtiğimiz sezon 40 maçta6 gol ve 9 asistlik performanssergileyen tecrübeli kanatın,güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.