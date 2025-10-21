Fenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı: Net temas var
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 9. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'den yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında kazandığı penaltı pozisyonu da yer aldı.
TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Fenerbahçe- Karagümrük maçının VAR kayıtları
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Ali Şansalan: "Geldim, Erkan abi gösterir misin bana? Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir biçimde net temas var. 29 numara değil mi?"
VAR: "Doğrudur."
