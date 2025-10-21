Fenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı: Net temas var

TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Fenerbahçe- Karagümrük maçının VAR kayıtları

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Ali Şansalan: "Geldim, Erkan abi gösterir misin bana? Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir biçimde net temas var. 29 numara değil mi?"

VAR: "Doğrudur."