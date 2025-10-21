Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi
Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye resmen imzayı attı.
Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Azerbaycan’ın köklü kulübü Neftçi Bakü’ye resmen imzayı attı.
1+1 YILLIK MUKAVELE
33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Azerbaycan'a gelen Kamerunlu golcü için havalimanında coşkulu bir karşılama yapılmıştı.
Son olarak 2024-25 sezonunda Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asist kaydetti.
✍️ Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü'depic.twitter.com/mlFnuaLttJ— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 21, 2025
