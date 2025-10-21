Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi

Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye resmen imzayı attı.

Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Azerbaycan’ın köklü kulübü Neftçi Bakü’ye resmen imzayı attı.

1+1 YILLIK MUKAVELE

33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Azerbaycan'a gelen Kamerunlu golcü için havalimanında coşkulu bir karşılama yapılmıştı.
 
Son olarak 2024-25 sezonunda Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asist kaydetti.
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim - Spor"Galatasaray maçında çok endişelendim"Fenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı - SporFenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladıFenerbahçe'de beklenen haber geldi: Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu - SporFenerbahçe'de beklenen haber geldiFenerbahçeli yıldızdan ayrılık iddiasına jet cevap: Haberi tiye aldı - SporYıldız isimden ayrılık iddiasına jet cevap: Haberi tiye aldıOkan Buruk'tan Bodo/Glimt maçı öncesi uyarı: Herkes Liverpool karşısında sıfır yazıyordu - SporBodo/Glimt öncesi uyarı: Herkes sıfır yazıyorduArsenal - Atletico Madrid maçı öncesi şaşırtan kriz! Rakibe su bile vermediler - SporDevler Ligi maçı öncesi kriz: UEFA'ya şikayet...
Sonraki Haber Yükleniyor...