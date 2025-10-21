Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi

Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Azerbaycan’ın köklü kulübü Neftçi Bakü’ye resmen imzayı attı.

33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Azerbaycan'a gelen Kamerunlu golcü için havalimanında coşkulu bir karşılama yapılmıştı.

Son olarak 2024-25 sezonunda Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asist kaydetti.