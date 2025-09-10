Gizem Özer kimdir? Dünya Boks Şampiyonası’ndan elendi, sebebi şoke etti!

İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, diskalifiye edildi. Milli boksörümüzün şampiyonadan elenme sebebi en onun kadar herkesi etkiledi. Peki Gizem Özer kimdir, kaç yaşında, nerelidir, Dünya Boks Şampiyonasından neden elendi? İşte Gizem Özer ile ilgili merak edilenler...

GİZEM ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gizem Özer 9 Nisan 2001 yılında Elazığ’da doğdu. 24 yaşındadır. Aslen Elazığlıdır. 1,75 cm boyundadır, boksörlük yapar. Spora 16 yaşında başladı. Elazığ Belediyespor'da oynadı. Sonrasında Milli Takım forması giydi. Çok kez Türkiye şampiyonu oldu. Ülkemizi dünyada da başarı ile temsil etti.

Gizem Özer Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Türkiye Kadınlar Bok Şampiyonası’nda 50 kiloda ise bronz madalya kazandı.

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda tekrardan Türkiye şampiyonu oldu. Hırvatistan’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl düzenlenen Üniversiteler Boks Uni – Lig Türkiye Şampiyonası’nda birincilik ödülünü kazandı.

Son olarak İngiltere'de yapılan Dünya Boks Şampiyonası’na katıldı ama diskalifiye edildi.

GİZEM ÖZER DİSKALİFİYE Mİ OLDU, DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI'NDAN NEDEN ELENDİ?

İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, diskalifiye edildi. Elenmeye sebep ise Gizem’in dudağında çıkan uçuk gösterildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gizem Özer, kararın kendisi için şok edici olduğunu söyledi. Özer, "O kadar çok mesaj aldım, açıklama yapmak istedim. Dünya Şampiyonası'nda maalesef elendim. Çünkü doktor kontrolünde dudağımda çıkan uçuktan dolayı geçemedim. Benim için de şok edici bir durum oldu. Buraya gelirken çok iyi hazırlanıp gelmiştim ama nasibimizde yokmuş. Yarışmaya devam eden arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.