Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu
10 Eylül 2025 maç programı sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu maçları oynanacak. Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? sorusuna cevap aranıyor.
Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası tamamlanırken 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar arama motorlarında sorgulatılıyor.
Bugün Hırvatistan Kupası, Sırbistan Kupası, Rusya Kupası, Galler Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu maçları oynanacak.
MAÇ PROGRAMI 10 EYLÜL
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu
16:00 Partizani - Spartak
17:00 Koge - Farul
19:00 Nordsjaelland - KuPS
19:00 Rosenborg - PSV
19:00 SFK 2000 - Fomget Gençlik
20:00 Grasshopper - Kazygurt
21:00 Inter - Hibernian
21:35 Glasgow C. - Athlone Town
HAZIRLIK MAÇLARI KULÜPLER
12:30 Olympic - Brisbane
13:00 Vejle - Midtjylland
20:30 Albacete - Quintanar
20:30 Alcorcon - Leonesa
GALLER LİG KUPASI
21:45 Barry Town - Llanelli Town
21:45 Caernarfon - Holywell
21:45 Cambrian - Cardiff MU
21:45 Connah's - The New Saints
21:45 Haverfordwest - Swansea U21
21:45 Newtown - Bala Town
21:45 Penybont - Briton Ferry
RUSYA KUPASI
13:00 Temp Barnaul - Znamya Truda
14:30 Kosmos - Veles Moskova
16:00 PSK Dinskaya - Dinamo St
16:00 Volna NGO - Tyumen
16:00 Zenit Pz - Volgar
17:00 Luki-Energiya - Cherepovets
17:00 Mashuk - Pavlovskaya
17:00 T. Telec Ivan - Dinamo Vologda
18:00 Fankom - Khimik
19:30 Kristall MEZ - Ak. Tambov
HIRVATİSTAN KUPASI
17:30 Dinamo Predavac - D. Zagreb
17:30 Dugo Selo - L. Zagreb
17:30 Krizevci - Mladost Zdralovi
17:30 Kurilovec - Oriolok Oriovac
17:30 Libertas - HNK Gorica
17:30 Slavonija Pozega - Bijelo Brdo
17:30 Varteks - Sibenik
17:30 Vukovar - Cibalia