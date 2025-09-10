Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu
10 Eylül 2025 maç programı sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu maçları oynanacak. Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? sorusuna cevap aranıyor.

Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası tamamlanırken 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA? 

Bugün Hırvatistan Kupası, Sırbistan Kupası, Rusya Kupası, Galler Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu maçları oynanacak. 

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

MAÇ PROGRAMI 10 EYLÜL

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu

16:00 Partizani - Spartak
17:00 Koge - Farul
19:00 Nordsjaelland - KuPS
19:00 Rosenborg - PSV
19:00 SFK 2000 - Fomget Gençlik
20:00 Grasshopper - Kazygurt
21:00 Inter - Hibernian
21:35 Glasgow C. - Athlone Town

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

HAZIRLIK MAÇLARI KULÜPLER

12:30 Olympic - Brisbane

13:00 Vejle - Midtjylland

20:30 Albacete - Quintanar

20:30 Alcorcon - Leonesa

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 4. Resim

GALLER LİG KUPASI

21:45 Barry Town - Llanelli Town

21:45 Caernarfon - Holywell

21:45 Cambrian - Cardiff MU

21:45 Connah's - The New Saints

21:45 Haverfordwest - Swansea U21

21:45 Newtown - Bala Town

21:45 Penybont - Briton Ferry

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 5. Resim

RUSYA KUPASI

13:00 Temp Barnaul - Znamya Truda

14:30 Kosmos - Veles Moskova

16:00 PSK Dinskaya - Dinamo St

16:00 Volna NGO - Tyumen

16:00 Zenit Pz - Volgar

17:00 Luki-Energiya - Cherepovets

17:00 Mashuk - Pavlovskaya

17:00 T. Telec Ivan - Dinamo Vologda

18:00 Fankom - Khimik

19:30 Kristall MEZ - Ak. Tambov

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - 6. Resim

HIRVATİSTAN KUPASI

17:30 Dinamo Predavac - D. Zagreb

17:30 Dugo Selo - L. Zagreb

17:30 Krizevci - Mladost Zdralovi

17:30 Kurilovec - Oriolok Oriovac

17:30 Libertas - HNK Gorica

17:30 Slavonija Pozega - Bijelo Brdo

17:30 Varteks - Sibenik

17:30 Vukovar - Cibalia

