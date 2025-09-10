Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman yapılacak belli oldu! A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. E Grubu’nda yer alan Türkiye, gruptaki üçüncü sınavını Bulgaristan deplasmanında verecek.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman gerçekleşecek netlik kazandı!  İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Milliler, bu karşılaşmayla birlikte yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. 

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi - 1. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında heyecan devam ediyor. E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı bir sonraki sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak.

Mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Bulgaristan maçının ardından 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı ağırlayacak. A Milli Takım, grup aşamasında aldığı sonuçlarla 2026 Dünya Kupası için kritik bir mücadele veriyor.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi - 2. Resim

2025 TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Milliler elemelerde şu ana kadar üç maça çıktı. İlk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Türkiye, Konya’da karşılaştığı güçlü rakibi İspanya’ya 6-0 kaybetti.A Milli Takım şimdi ise Bulgaristan deplasmanında üç puan arayacak.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi - 3. Resim

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025 - Bulgaristan - Türkiye (Sofya, 21:45)

14 Ekim 2025 - Türkiye - Gürcistan (Kocaeli, 21:45)

15 Kasım 2025 - Türkiye - Bulgaristan (Ankara, 20:00)

18 Kasım 2025 - İspanya - Türkiye (Sevilla, 22:45)

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi - 4. Resim

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

İspanya - 6 puan

Gürcistan - 3 puan

Türkiye - 3 puan

Bulgaristan - 0 puan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

