Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde!

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde!

Güncelleme:
Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde!
Avrupa futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olan Lamine Yamal, hem kulüp hem de milli takım performansıyla adını tarihe yazdırmayı başardı. Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı merak edilirken genç yıldınızın hayatına dair diğer detaylar da gündemde yer buldu.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı soruları sporseverler tarafından merak edilmeye devam ediyor. 18 yaşındaki yıldız futbolcunun Konya'da pasaportunu kaybetmesi sonrası Lamine Yamal hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Lamine Yamal nereli, Müslüman mı, kökeni nedir, babası Müslüman mı?

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 1. Resim

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal, İspanya’nın en genç futbol yıldızlarından biridir. Barcelona altyapısından yetişen Yamal, hücum hattındaki yeteneği, sürati ve top hakimiyetiyle kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline geldi.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 2. Resim

LAMİNE YAMAL'IN ANNESİ MÜSLÜMAN MI?

Yamal’ın annesi Ekvator Ginesi kökenlidir. Yamal'ın annesinin Müslüman olup olmadığına dair kesin bir bilgi ise bulunmuyor.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 3. Resim

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Genç futbolcunun Müslüman olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Yamal’ın dini inancı bilinmiyor.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 4. Resim

LAMİNE YAMAL ASLEN NERELİ, KÖKENİ NEDİR?

Lamine Yamal İspanya’da doğmuştur. Babası Fas kökenli, annesi ise Ekvator Ginesi kökenlidir.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 5. Resim

LAMİNE YAMAL KAÇ YAŞINDA?

Genç futbolcu 2007 yılında dünyaya gelmiştir. 18 yaşında olan Lamine Yamal kısa sürede sergilediği performansla yaşıtlarından ayrılarak üst düzey bir kariyer inşa etti.

Lamine Yamal kimdir, annesi Müslüman mı? Genç yıldızın kökeni ve hayatı gündemde! - 6. Resim

LAMİNE YAMAL'IN BABASI NERELİ, MÜSLÜMAN MI?

Yamal’ın babası Fas kökenlidir. Fas, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olduğu için Lamine Yamal'ın babasının da Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu konuda Yamal’ın ailesinden yapılmış resmi bir açıklama yok.

