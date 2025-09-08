Lamine Yamal'a büyük şok: Önce telaşla aradı, sonra üzüntüyle ayrıldı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'nı mağlup eden İspanya'da genç yıldız Lamine Yamal, maç çıkışında pasaportunu kaybetti.

İspanya'nın Barcelonalı yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'na konuk ardından büyük bir şok yaşadı.

PASAPORTUNU KAYBETTİ

Konya'daki karşılaşmanın ardından havalimanına gitmek için servise binen 18 yaşındaki yıldız, pasaportunu bulamayınca panikle bir süre bavulunu aradı.  Daha sonra üzüntüyle servise binen genç oyuncunun, pasaportunu kaybettiği belirtildi.

KAYBOLMUŞ OLABİLECEĞİ AKTARILDI

İspanyol basını da pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceğini aktardı. İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

 

