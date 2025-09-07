Canlı: Türkiye - İspanya (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek galibiyetle başlayanA Milli Futbol Takımı, grubun ikinci mücadelesinde İspanyol ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 0-2 İSPANYA

Gol: 6' Pedri, 22' Merino

Sayfa sürekli güncellenmektedir...

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki müsabakada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh.

İLK 11'LER

Türkiye'nin 11'i: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün.

İspanya'nın 11'i: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.

TÜRKİYE'DE İKİ EKSİK

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan müsabakasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve sakatlık geçiren Kaan Ayhan, İspanya maçının kadrosunda yer almıyor.

İKİNCİ MAÇLAR ÖNCESİ İSPANYA LİDER

Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA 12. KARŞILAŞMA

Türkiye ile İspanya, 12. kez karşı karşıya geliyor. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

SON MAÇ EURO 2016'DA

Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

KURAYLA SAF DIŞI KALDILAR

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İSPANYA'NIN ADAY KADROSU

İspanya'nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan forvet oyuncusu Alvaro Morata da yer alıyor.

İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta Saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)