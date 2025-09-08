Vincenzo Montella'dan ayrılık cevabı: Endişem yok

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmayı değerlendirdi.

"HEPİMİZ İÇİN DERS OLACAK"

Bu yenilginin tüm takım için büyük bir ders olacağını söyleyen Montella, "Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca. Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Bu maç hepimiz için çok büyük ders olacak." dedi.

"DEMORALİZE OLMAMALIYIZ"

Taktiksel açıdan gerçekçi bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını kaydeden Montella, "Maça bakınca taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor." diye konuştu.

"İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mağlubiyeti geride bırakıp işlerine devam edeceklerini söyleyen Montella, "Ligleri takip etmeye devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi bütün maçları takip edip ona göre kararlarımızı vereceğiz. Kötü bir mağlubiyetin bugüne kadar yaptıklarımızı yıkmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AYRILIK SORUSU

Basın toplantısında bir mubabir, Montella'ya “Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Kendisinin bu konuda bir endişesi var mı?” sorusunu sordu.

"ENDİŞE DUYMUYORUM"

İtalyan çalıştırıcı, "Hayır, herhangi bir endişem yok! Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadele edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." ifadelerini kullandı.