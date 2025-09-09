İspanya karşısında ağır yenilgi sonrası Milli Takım'da kriz! Futbolcular birbirlerini takipten çıktı

7 Eylül Pazar akşamı oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Konya'da oynanan mücadelede İspanya'ya 6-0 yenildi.

Skorun yanı sıra oyun olarak da kötü bir görüntü ortaya koyan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular sert şekilde eleştirilirken, karşılaşmanın ardından Milli Takım içerisinde önemli bir ayrışma yaşandığı öne sürüldü.

OYUNCULAR ARASINDA KRİZ

Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, mücadelenin ardından Instagram hesabından milli futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'i takipten çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'a katılan Orkun Kökçü ve Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkarması, sosyal medyada karşılaşmanın ardından oyuncular arasında ciddi bir tartışma yaşandığı söylentilerini ortaya çıkardı.