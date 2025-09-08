Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > İspanyollardan büyük ayıp! 'Türk bayrağı' skandalı tepki topladı

A Milli Futbol Takımımız dün akşam İspanya'ya 6-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Karşılaşma Avrupa basınında geniş yer bulurken, İspanyol gazetesi Marca'nın "Türk bayrağı" paylaşımı büyük tepki topladı.

A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Konya'da İspanya ile karşılaştı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanyollara 6-0 yenilen milliler, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

İspanya'nın gollerini Merino (3), Pedri (2) ve Ferran Torres atarken; İspanya ikinci galibiyetini aldı ve grupta 6 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi.

A Milli Takım ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DERS OLACAK"

Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonunda "Bu maç bizim için büyük bir ders olacak, buradan birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum" dedi.

BAYRAK PAYLAŞIMINA TEPKİ BÜYÜK

Öte yandan İspanyolların eski gazetelerinden Marca, dün akşam tarihi bir hataya imza attı. Maç sonu yapılan paylaşımın görselinde Türk bayrağı yerine Tunus bayrağını kullanan Marca, eleştirilerin hedefi oldu.

Paylaşım yorum yağmuruna tutulurken, Marca ise skandaldan geri adım atmadı ve görseli değiştirmedi.

İşte o paylaşım:

İspanyollardan büyük ayıp! 'Türk bayrağı' skandalı tepki topladı - 1. Resim

