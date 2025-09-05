Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için Konya'ya geldi. İspanya'nın yıldız oyuncularından Lamine Yamal da kafilede yer aldı. Türkiye-İspanya karşılaşması 7 Eylül'de saat 21.45'te oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi.

Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen İspanya Milli Takımı, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi - 1. Resim

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi - 2. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milliler, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

7 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

