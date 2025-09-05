İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi
İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için Konya'ya geldi. İspanya'nın yıldız oyuncularından Lamine Yamal da kafilede yer aldı. Türkiye-İspanya karşılaşması 7 Eylül'de saat 21.45'te oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi.
Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen İspanya Milli Takımı, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
