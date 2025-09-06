Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper Yılmaz cezalı mı, Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu

Barış Alper Yılmaz cezalı mı, Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu

Barış Alper Yılmaz cezalı mı, Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu
Barış Alper Yılmaz cezalı mı, Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı merak ediliyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2024 kapsamında 7 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İspanya maç kadrosu da gündemde.

Barış Alper Yılmaz cezalı mı, Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı soruları gündemde. Gürcistan maçında yaşanan pozisyon, maçın hakemi ve VAR yetkilileri tarafından detaylı şekilde incelendi. Barış Alper Yılmaz beklenmedik şekilde oyun dışı kaldı.

Barış Alper Yılmaz Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, cezalı mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ TÜRKİYE-İSPANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Uluslar Ligi E Grubu ikinci maçında İspanya karşısına çıkacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak mücadelede Milli Takım, önemli bir oyuncusundan yoksun olacak.

Gürcistan ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, disiplin kuralları gereği İspanya maçında sahada olamayacak.

Barış Alper Yılmaz Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, cezalı mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI?

71.⁠ ⁠dakikada Gürcistan maçında rakibine sert müdahalede bulunan Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesi sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve cezalı duruma düştü.

Teknik direktör Vincenzo Montella İspanya maçında sağ kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz olmadan takımı sahaya çıkaracak.

Pozisyon sırasında Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol’un hakeme itiraz etmesi de kırmızı kartla sonuçlanmıştı.

Barış Alper Yılmaz Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, cezalı mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu - 3. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Barış Alper Yılmaz Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, cezalı mı? Türkiye-İspanya maç kadrosu - 4. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye-İspanya karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda başlayacak. Maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

