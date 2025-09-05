Milli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyordu

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’da geleceği bir türlü netleşmeyen Barış Alper Yılmaz için önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un toplam 50 milyon avroluk teklifine ‘hayır’ diyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun ücretine zam yapacak.

KRİZİN ASIL NEDENİ...

Geçen sezon 80 milyon lira, bu sezon ise 100 milyon lira alan Barış’a dünyanın birçok kulübünden büyük ilgi olmasına rağmen yönetimin bir yıldır ciddi bir iyileştirme yapmadığı ve krizin bu yüzden ortaya çıktığı belirtildi.