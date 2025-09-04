Galatasaray'ın yeni transferinden Türkiye çıkışı: Paragöz olmalıydım

Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile yarı finale yükselen Galatasaray'ın yeni smaçörü Myriam Sylla, Türkiye'ye transferi konusundaki iddialarla ilgili olarak İtalyan basınına konuştu.

"TURNUVA FORMATI ÖLÜMCÜL DERECEDE SIKICI"

Dünya Şampiyonası'nın grup, son 16 ve çeyrek final programı hakkında gelen soruyu cevaplayan Sylla, "Ölümcül derecede sıkıcı. Ben birbirine yakın oyunları oynamayı tercih ediyorum. Bu şekilde her şey yavaş ilerliyor. Bir süredir uzaktayız. Alışkanlıklar değişiyor." dedi.

"AYRILIK KARARINI BU YÜZDEN VERMEM"

Milano'dan ayrılma nedeni hakkında konuşan Myriam Sylla, "Lavarini ile inanılmaz bir ilişkimiz var. Ona duyduğum saygı ve sevgi tartışılmaz. Bir de şu var: Bir başantrenör beni yedek kulübesine gönderse gücenmeden takımı desteklemeye devam ederim. Ve bu yüzden asla ayrılmaya karar vermem." dedi.

TÜRKİYE CEVABI

Türkiye'yi seçme nedeni sorulan Sylla, "Bu kişisel bir tercih. Değişebilir, değil mi? Otuz yaşındayım. Büyüdüm. İnsanlar 'Paranın peşindesin' diyor. Umurumda değil. Umurumda olsa bile? Belki de daha erken uyanıp şimdi bana dedikleri gibi, paralı asker (paragöz) olmalıydım. Bence doğru zaman. İtalya Ligi için elimden gelenin en iyisini yaptım." açıklamasını yaptı.

"UMARIM BAZI SÜRPRİZLER OLUR"

"Alışık olduğumuz Myriam elinden geleni yaptı mı yoksa hala keşfedilecek bir şey mi var?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Sylla, "Bilmiyorum, umarım öyle olmaz. Ben de merak ediyorum. Umarım bazı sürprizler olur ve ben de şaşırırım. Göreceğiz." dedi.