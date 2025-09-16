Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da kereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarış başlattı

Samsun'da kereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarış başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da kereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi yangına müdahale ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ben Leman dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm yayın tarihi belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de esnafın korkulu rüyası olan çete çökertildi - 3. SayfaEsnafın korkulu rüyası olan çete çökertildiTekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı - 3. SayfaTekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandıDükkanda bulunan cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı! Önce öldürmüş, sonra intihar etmiş - 3. SayfaDükkandaki cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı!Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı - 3. SayfaMinibüsün altında kalan anne oğlu, ölüm ayırdıUyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandı - 3. Sayfaİşte 'Come to İstanbul' ile ilgili istenen ceza!Elazığ'daki kayıp kuzenler davasında 12 gözaltı! - 3. SayfaElazığ'daki kayıp kuzenler davasında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...