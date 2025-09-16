Kimisi define diyor, kimisi üç harfli! Aynı evde sebebi bilinmeyen 6'ncı yangın

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Daha önce evi farklı noktalardan 5 defa yanan Kadir Kıyak'ın evinde 6'ncı yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkan hiçbir yangının sebebi bilinmiyor.

"KALACAK YERİM YOK"

Yangınların neden çıktığını bilmediğini ve kalacak yerinin olmadığını belirten ev sahibi Kadir Kıyak, "Durum aynen görüldüğü gibi. 2014 yılında girdim ben bu eve. 2020 yılında ev tamamen yandı. Aradan geçen 5 yıldan sonra geçtiğimiz ayın 20'sinde ev tekrar yanmaya başladı. Bu vakte kadar bu evde sürekli yangın çıkıyor. Bazalar, gardırop, duvarlar hep tutuşuyor. Bu sefer tuvalette bulunan dolaptan tutuştu. 6 defa yangın çıktı bu evde. Şu anda kalacak bir yerim de yok" dedi.

Evdeki tüm tesisatların incelendiğini belirten Kıyak, "Herhangi bir şey çıkmadı. Bu evde çıkan yangınlarla ilgili kimisi gaz diyor, kimisi define diyor, kimisi yatır var diyor. Bazıları üç harfli diyor. Bu şekilde söylentiler var. Kesinlikle düşmanım olsa bile bu şekilde davranmaz" ifadelerini kullandı.

"NEDEN YANDI BİLMİYORUZ"

Gece yangını duyup yardıma koşan köylü Sabri Kıyak ise, "Haber geldi, hemen buraya geldik. Geldiğimizde yangın üst kısımlara ulaşmamıştı. Yangının üst kata ulaşması 1 dakika sürmedi. Çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtfaiye ekipleri geldi. Hemen müdahale ettiler, önce içerden ardından dışardan söndürme çalışması yaptılar. İçeriyi söndürmelerine rağmen tekrardan yandı. Girdiler içerde tekrar söndürme çalışması yaptılar. 1.5 saat kadar söndürme çalışması yaptılar ve komple yandı. Banyodan yangın çıkıyor bu sefer. Elektrik ile alakalı bir şeyde çıkmadı. Gelen yetkili arkadaşlarda aynı kontrolleri yaptılar. Resmiyette nasıl kayda geçecek bizde bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Evli ve 3 çocuk babası olan 52 yaşındaki Kadir Kıyak'ın kalacak yerinin olmadığı ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.