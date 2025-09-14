Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Dalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandı - 1. Resim

DALGA BOYU 3 METREYE YÜKSELDİ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Dalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandı - 2. Resim

Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

