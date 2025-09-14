Dalga boyu 3 metreyi aştı! Düzce'de denize girmek yasaklandı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.
DALGA BOYU 3 METREYE YÜKSELDİ
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş