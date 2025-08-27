Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı

Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı
Futbol, Oyuncu, Gözaltı, Aksaray, Haber
Spor Haberleri

Yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Aksaray Veteranlar Ligi'nde karşılaşan Hasan Dağı Veteranlar ve Kırımlı Veteranlar müsabakasında kırmızı kart gören futbolcu, hakemi yumrukladı. Futbolcu gözaltına alınırken, yaralı hakem hastaneye kaldırıldı. Veteranlar Ligi ise iptal edildi.

Aksaray'da Veteranlar Ligi müsabakasında hakemin kırmızı kart gösterdiği futbolcu, hakemi yumruklarla darp etti. Kafasından yaralanan hakem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAKEM GOLÜ İPTAL EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Olay, Aksaray Dağılgan Spor Kompleksi'nde bulunan futbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Veteranlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Hasan Dağı Veteranlar ve Kırımlı Veteranlar müsabakasında Hasan Dağı Veteranlar 5-0 galibiyetle maçı sürdürürken, karşılaşmanın son dakikalarında Kırımlı Veteranlar takımının oyuncusu Kenan K. bir gol attı. Golün ardından hakem Ümit Sağlam ofsayt gerekçesi ile golü iptal ederken, buna sinirlenen futbolcu Kenan K. hakeme sert itirazlarda bulundu.

Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı - 1. Resim

KIRMIZI KART GÖSTEREN HAKEMİ YUMRUKLADI

Ardından hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Maç bitiminde soyunma odasına giderken hakemi bekleyen Kenan K., hakeme yumrukla saldırdı. Kafasından aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hakem diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılırken, seyirciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, hakemi yumrukladı - 2. Resim

FUTBOLCU GÖZALTINDA, YARALI HAKEM HASTANEDE

Yaralı hakem, polis kontrolünde soyunma odasından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan hakem, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, hakemin şikayetçi olması üzerine futbolcuyu gözaltına aldı.

VETERANLAR LİGİ İPTAL EDİLDİ

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cavit Kılıç, Veteranlar Ligi'ni iptal ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

