Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu

Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu
La Liga, Barcelona, Mallorca, Vedat Muriqi, Kırmızı Kart, VAR, Haber
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, La Liga'nın 2025-2026 sezonunun ilk maçında Barcelona'yı konuk etti. Vedat Muriqi 39. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın golleri, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal'dan geldi.

Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu - 1. Resim

6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Mallorca'da 33. dakikada Manuel Morlanes ve 39. dakikada Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı.

Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu - 2. Resim

Morlanes'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan 6 dakika sonra Vedat Muriqi, Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Topa yükselmek isterken ayağıyla kaleciye vuran Muriqi, VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü?Trump-Putin görüşmesinde gizli gündem: 44 milyar dolarlık doğal gaz projesinde Rus buz kırıcıları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar - SporFenerbahçe-Göztepe maçında tartışmalı anlarFenerbahçe 90+5'te penaltı kaçırdı, İzmir'de tek puan! - Spor90+5'te penaltı kaçtı, Fener tek puanla dönüyorBrighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü - SporFerdi Kadıoğlu 9 ay sonra yeşil sahalara döndüİngiltere Premier Ligi’nde Semenyo'ya yapılan ırkçı saldırı tarihi maçı durdurdu! - SporFutbolcuya yapılan ırkçı saldırı tarihi maçı durdurdu!Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı - SporGedson Fernandes Rusya'da ilk golünü attıKartal'dan Eljif Elmas bombası! İşte Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk teklifine verdiği cevap - SporBeşiktaş'tan Eljif Elmas bombası!
Sonraki Haber Yükleniyor...