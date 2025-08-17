Vedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu
Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, La Liga'nın 2025-2026 sezonunun ilk maçında Barcelona'yı konuk etti. Vedat Muriqi 39. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Maçın golleri, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal'dan geldi.
6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART
Mallorca'da 33. dakikada Manuel Morlanes ve 39. dakikada Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı.
Morlanes'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan 6 dakika sonra Vedat Muriqi, Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Topa yükselmek isterken ayağıyla kaleciye vuran Muriqi, VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.
