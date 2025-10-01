İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul’da haftanın üçüncü iş gününde mesai bitimiyle birlikte ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar yükseldi. Mesai çıkışında Anadolu ve Avrupa yakasında ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantılı yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu bölgelerinde trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor. Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü güzergahında da sürücüler ağır seyrediyor. Avcılar ve Küçükçekmece’de ise Ankara istikametinde trafik akıcı, Edirne yönünde yoğun ilerliyor.

TEM Otoyolu’nda Kemerburgaz ayrımından başlayan trafik Hasdal, Seyrantepe ve Maslak’ta durma noktasına geldi. Mahmutbey Gişeleri’nde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Altunizade’den Ümraniye’ye, Acıbadem’den Ataşehir’e kadar yoğunluk sürüyor. Kartal, Pendik ve Tuzla arasındaki yollar ile bazı sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu’nda Dudullu’dan Çamlıca Gişeleri’ne kadar araçlar yavaş ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu taşıma istasyonlarında da yoğunluk oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı; Avrupa Yakası’nda yüzde 85, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 80 seviyelerinde.