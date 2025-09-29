Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi! Yoğunluk yüzde 76'a ulaştı

İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi! Yoğunluk yüzde 76'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan yağış trafikte yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'a kadar çıktı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Kentte gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Tuzla Aydınlı kavşağı arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Çamlıca gişelerden başlayan trafik Sancaktepe Kavşağı'na kadar sürüyor. Edirne istikametinde ise trafik Kurtköy kavşağından gişelere kadar ulaşıyor.

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Acıbadem mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Çamlık kavşağından başlıyor.

Şile otoyolunda Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu Alemdağ kavşağına kadar devam ediyor.

TEM bağlantı yollarının yanı sıra Kadıköy-Paşabahçe arasında sahil yolunda da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana gelen yaralanmalı trafik kazası nedeniyle de bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 78'E ÇIKTI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik Topkapı'dan Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisine kadar uzanıyor.

Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden Haliç Köprüsü'nün girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanırken, karşı yönde bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey ile Hasdal'da Basın Ekspres Caddesi'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Florya-Sefaköy yönünde meydana gelen kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte mesai sonrası metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Altunizade, Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 74, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 76 ölçüldü.

