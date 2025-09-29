Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev: Real Madrid'in maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrindeki mücadelede Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Saken Baiymbet olacak.

